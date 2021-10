È cominciato lo sgombero dei manifestanti del Varco 4 di Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) È cominciato lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio davanti al Varco 4 dall’interno del Porto. I manifestanti li attendevano seduti dall’altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gli idranti. È cominciato lo sgombero a Trieste Non siamo violenti, toglietevi gli scudi”, “Arretrate” “Pace, amore e libertà”. Cosi’ urlano i manifestanti ai poliziotti schierati in tenuta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Èlodeiche stazionano davanti al4 di. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio davanti al4 dall’interno del Porto. Ili attendevano seduti dall’altro lato dellungo la strada seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gli idranti. ÈloNon siamo violenti, toglietevi gli scudi”, “Arretrate” “Pace, amore e libertà”. Cosi’ urlano iai poliziotti schierati in tenuta ...

