Distratta dal cellulare mamma con il bimbo in braccio precipita in un tombino

Advertising

rrache_ : @xhelenadelonge Eh ma io ho visto di sfuggita quella e mi sono distratta dal punto ahahahha - monaleekn0w : i ragazziz che credono che postando tutti insieme appassionatamente distraggano dal pensiero del comeback announcem… - Larabrusi : Confesso da essere stata un po' distratta durante la partita dal gossip su wanda nara ora approfondisco - dwarixmarti : La sua intera famiglia era stata distratta da un importante annuncio che Colin aveva programmato e così tutto quell… - purplecloudia : no scherzo, probabilmente mi farei ammazzare perché troppo distratta dal mio compagno di apocalisse -

Ultime Notizie dalla rete : Distratta dal

Tiscali Notizie

La donna sta parlando al telefono e non si accorge che proprio in mezzo al marciapiede c'è un tombino senza coperchio e ci finisce dentro. Immediati i soccorsi che prima salvano il piccolo e poi ...Sullo sconnesso campo di Monte Po' non è stato così facile vince come potrebbe apparire...primi due gol in campionato ma in questo caso il "merito" va condiviso con una difesa ragusana. ...La donna sta parlando al telefono e non si accorge che proprio in mezzo al marciapiede c'è un tombino senza coperchio e ci finisce dentro.Il caso, come riporta il Corriere della Sera, arriva sul finale del primo tempo quando Orsato fischia un rigore per la Roma per l’uscita di Szczesny su Mkhitaryan. Questo lo si deduce anche dalla spie ...