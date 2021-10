Cosa hanno detto i migliori amici di Adele della nuova canzone? Riscrivila (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un terremoto. Così è stato accolto dalle classifiche di mezzo mondo e da tutte le piattaforme il primo singolo di Adele in sei anni, Easy on me. I fan sono impazziti. Inondando i social di commenti entusiasti. Ma non a tutti è piaciuta la canzone. Anzi. È stata la stessa popstar a rivelare chi le ha detto: «Cambiala, provane un’altra». Non è a tutti è piaciuta la nuova canzone di Adele, Easy on me. Quella che sta sbancando tutti i record di ascolto e visualizzazioni. I suoi migliori amici, infatti, hanno avuto una reazione… inaspettata. Perché agli amici la canzone non piace Ospite di uno dei programmi radiofonici di punta della Bbc Radio 1, Breakfast Show con Greg James, ... Leggi su amica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un terremoto. Così è stato accolto dalle classifiche di mezzo mondo e da tutte le piattaforme il primo singolo diin sei anni, Easy on me. I fan sono impazziti. Inondando i social di commenti entusiasti. Ma non a tutti è piaciuta la. Anzi. È stata la stessa popstar a rivelare chi le ha: «Cambiala, provane un’altra». Non è a tutti è piaciuta ladi, Easy on me. Quella che sta sbancando tutti i record di ascolto e visualizzazioni. I suoi, infatti,avuto una reazione… inaspettata. Perché aglilanon piace Ospite di uno dei programmi radiofonici di puntaBbc Radio 1, Breakfast Show con Greg James, ...

