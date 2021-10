Calciomercato Serie A LIVE: Icardi torna all’Inter? Nicolas Viola al Bologna a zero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative,i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 LUNEDÌ 18 OTTOBRE Viola Bologna, in arrivo il centrocampista: domani le visite mediche (CLICCA QUI) Juventus: De Ligt proposto a tre club europei (CLICCA QUI) Calciomercato Milan, Jungdal rinnova il contratto: è ufficiale (CLICCA QUI) Inter, Lautaro e Icardi in contatto per un clamoroso ritorno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative,i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 LUNEDÌ 18 OTTOBRE, in arrivo il centrocampista: domani le visite mediche (CLICCA QUI) Juventus: De Ligt proposto a tre club europei (CLICCA QUI)Milan, Jungdal rinnova il contratto: è ufficiale (CLICCA QUI) Inter, Lautaro ein contatto per un clamoroso ritorno ...

