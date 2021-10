Calcio: Modric, Mondiale ogni due anni non ha senso (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Per me, una Coppa del Mondo ogni due anni non ha senso. Un Mondiale è speciale proprio perché è un evento che si svolge solo ogni quattro anni". Lo ha detto il centrocampista del Real Madrid Luka ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Per me, una Coppa del Mondoduenon ha. Unè speciale proprio perché è un evento che si svolge soloquattro". Lo ha detto il centrocampista del Real Madrid Luka ...

