(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le Borse europee hanno chiuso in ribasso.ha perso lo 0,81%, Parigi lo 0,81% mentre Londra nelle ultime battute ha ceduto lo 0,42 per cento. . 18 ottobre 2021

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa termina negativa, Francoforte -0,72%: Parigi ha perso lo 0,81% - 24ORERadiocor : Borsa: future Usa negativi, Europa peggiora e Milano tocca -1% (RCO) @sole24ore - padovesi58a : Borsa: Milano peggiora (-1,07%) con Europa e Wall Street - DividendProfit : Borsa: Milano peggiora (-1,07%) con Europa e Wall Street – Economia - fisco24_info : Borsa: Milano peggiora (-1,07%) con Europa e Wall Street: Bene il settore energia. A Piazza Affari pesa stacco cedo… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Agenzia ANSA

Le Borse europee hanno chiuso in ribasso. Francoforte ha perso lo 0,81%, Parigi lo 0,81% mentre Londra nelle ultime battute ha ceduto lo 0,42 per cento. . 18 ottobre 2021Lo ha comunicato ProShares, società che ha ottenuto il via libera dell'autorità di... visto che la Russia, a quanto pare, manterrà limitate le forniture all'a novembre. I titoli oil ...Intermonte Partners SIM, holding di controllo di Intermonte SIM, ha concluso con successo il collocamento istituzionale finalizzato alla ...(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'S&P-500, dove l'attenzione si focalizza sulla stagione delle trimestrali delle so ...