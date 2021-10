Benevento indecifrabile | il pareggio di Cremona va valorizzato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Non è il caso di avere troppi rimpianti. Nel campionato in cui i pareggi sono una costante, quello diè un punto da portare a casa senza musi lunghi. La ragione va ricercata nell’unione di più fattori: potenzialità dell’avversario, andamento del torneo, prestazioni precedenti. E se ilha compiuto un piccolo passo avanti in classifica, quel passo diventa grande quando rapportato all’ultima uscita contro il Perugia, dalla quale scaturì un punto che tanti definirono immeritato. Ala musica è stata diversa, al cospetto di una formazione che il rendimento presentava come la seconda in assoluto della categoria, l’unica in grado di tenere il passo della capolista Pisa nelle prime giornate. Riscattare la prestazione deludente messa in campo prima della sosta era ...