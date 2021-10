Ballottaggi, primi dati: Roma e Torino al Centrosinistra. A Trieste è testa a testa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Appena chiusi i seggi, alle 15 di oggi 18 ottobre, ecco i primi exit poll dei Ballottaggi delle elezioni amministrative 2021 per i Comuni di Roma, Torino e Trieste. Il Centrosinistra si avvia a conquistare 5 dei 6 capoluoghi di Regione al voto. Se i dati reali confermeranno le prime indicazioni, le coalizioni a guida Pd vinceranno a Roma e Torino, oltreché a Milano, Bologna e Napoli già conquistate al primo turno. Rimane invece in bilico Trieste. Nel 2016 dei sei capoluoghi di Regione il Centrosinistra aveva riportato la vittoria solo a Milano (con Beppe Sala) e a Bologna (Virginio Merola); il M5S si era imposto sotto la Mole (Chiara Appendino) e nella Capitale (Virginia Raggi). A Napoli aveva vinto ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 ottobre 2021) Appena chiusi i seggi, alle 15 di oggi 18 ottobre, ecco iexit poll deidelle elezioni amministrative 2021 per i Comuni di. Ilsi avvia a conquistare 5 dei 6 capoluoghi di Regione al voto. Se ireali confermeranno le prime indicazioni, le coalizioni a guida Pd vinceranno a, oltreché a Milano, Bologna e Napoli già conquistate al primo turno. Rimane invece in bilico. Nel 2016 dei sei capoluoghi di Regione ilaveva riportato la vittoria solo a Milano (con Beppe Sala) e a Bologna (Virginio Merola); il M5S si era imposto sotto la Mole (Chiara Appendino) e nella Capitale (Virginia Raggi). A Napoli aveva vinto ...

