Bagni: "C'è solo una cosa che manca ad Anguissa" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Marte soprattutto del buonissimo impatto di Zambo Anguissa in maglia azzurra. Queste le sue dichiarazioni in merito al centrocampista del Camerun: Zambo Anguissa Napoli "Anguissa? Peccato che non segni anche cinque, sei reti all'anno. Ha tutto ed è inconcepibile per me, deve fare le giocate più spesso. Per dare equilibrio a centrocampo spesso non accorcia. Ha le qualità per diventare un giocatore straordinario. Questi gol li ha nel DNA". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salvatore, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Marte soprattutto del buonissimo impatto di Zamboin maglia azzurra. Queste le sue dichiarazioni in merito al centrocampista del Camerun: ZamboNapoli "? Peccato che non segni anche cinque, sei reti all'anno. Ha tutto ed è inconcepibile per me, deve fare le giocate più spesso. Per dare equilibrio a centrocampo spesso non accorcia. Ha le qualità per diventare un giocatore straordinario. Questi gol li ha nel DNA".

Advertising

gilnar76 : Bagni: 'C'è solo una cosa che manca ad Anguissa' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Nowhrbutup : Parliamo anche del fatto che spesso e volentieri non si trovino fasciatoi nei bagni maschili ma solo in quelli femm… - ANYWAYY_SOOO : @_ShadowofMyself @gotaharrycrush esatto, e poi sono stati gli unici candidati con un programma decente, su 5 liste… - Mario78029879 : @CTAairport Invece di togliere le barriere...cercate di pulire l'aeroporto specialmente i bagni e di aprire i gate.… - ilnapolionline : Bagni: 'Osimhen non è solo profondità, peccato Anguissa non segni pure!' - -