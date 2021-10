Atletico Madrid | Simeone | «Veder giocare il Liverpool è piacevole»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Diego, tecnico dell’, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro ilConferenza stampa di Diego. Il tecnico dell’ha analizzato la sfida di domani con il. CONDIZIONE – «Nei prossimi 17 giorni giocheremo molte partite. La sosta è stata un bene per chi è rimasto indietro di condizione. Chi ha giocato è rientrato tra mercoledì e giovedì. Domani abbiamo un altro allenamento e capiremo come stanno Giménez, Llorente e Cunha, che da ieri si stanno allenando comunque molto bene». CALENDARIO – «Dobbiamo occuparci delle partite che dobbiamoda domani. Non abbiamo alcun peso ed è inutile dare un parere, tanto chi di dovere deciderà per conto suo come ...

Advertising

CalcioNews24 : #AtleticoMadrid, le parole di #Simeone verso il #Liverpool ??? - LucaBellelli : RT @MassMarianella: Oggi il Metropolitano e Madrid illuminati da un sole splendido, domani da una meravigliosa partita tra due grandi dell… - vane___96 : @bellacaf2110 @Umberto_29 Ma quindi è un giocatore dell’atletico Madrid e non Real Madrid? - bellacaf2110 : @Umberto_29 La ragazza associata a Mauro, ha messaggiato anche con un giocatore dell’atletico Madrid (domani dirann… - Rickysbrenzo : @Federico_Testa Milan senza ibra, giroud,theo, messias, diaz, maignan, baka e co. Che ha affrontato juve, atletico… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Gruppo B di Champions League . Il Liverpool capolista gioca in trasferta sul campo dell'secondo. Per le quote i " Reds " partono favoriti ma i " Colchoneros " in casa possono sempre riservare sorprese. Gli opposti? si affrontano Al "Wanda Metropolitano" la forte difesa ...Terza giornata del Gruppo B di Champions League . L'dopo aver battuto il Milan si prepara a ricevere il Liverpool capolista. Per le quote i " Reds " partono favoriti ma i " Colchoneros " in casa possono sempre riservare ...Lautaro Martinez è stato spesso al centro dei rumor di mercato in questi anni, anche se alla fine è rimasto sempre all' Inter. Già nell'estate del 2020 il suo futuro sembrava segnato, con il Barcellon ...Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del big match di Champions League contro il Liverpool, match valevole per la terza giornata del Girone B ...