Alice Colombo | Vogliamo facilitare la transizione verso la mobilità del futuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alice Colombo

TGCOM

Da sempre affascinata dall' innovazione , ha sempre seguito una naturale propensione verso quel che può cambiare gli approcci : è, Direttore Marketing di Be Charge , un network di colonnine per auto elettriche attivo in tutta Italia ., Direttore Marketing di Be Charge, parliamo di mobilità ...... Michela Parisi dalla Puglia; Luciano Nardozza, Roberto Pezzini e(Alberto Travanini) dalla ... Humilis, Innamorati Pazzi, La Riviera Atelier, La Rondine scuola di danza, Le stampe di, ...Alice, parliamo di mobilità sostenibile. Che ne pensa? E’ un tema importante, che sta occupando in maniera prepotente il dibattito culturale odierno. Per noi di Be Charge è fo ...Il patron Bonfanti: «Vogliamo far crescere le nostre atlete» La formazione Under 16 disputerà il campionato di serie C ...