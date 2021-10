2nd LanguageCert Teachers’ Online Event 2021 | Empowering teachers in the brave new digital world of English Language Teaching ELT

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Quali sono i punti chiave dell’alfabetizzazionee nella didattica e nell’apprendimento della lingua inglese? Non perdere questo appuntamento gratuito offerto da– The next generation ofcertification - in cui ti sarà fornito un utile framework per costruire le tue lezioni di inglesein modo efficace e coinvolgente. L'articolo .