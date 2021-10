Uomini e Donne Anticipazioni, ecco quando andrà in onda la scelta di Matteo Fioravanti (Di domenica 17 ottobre 2021) Matteo Fioravanti è un ragazzo romano scelto da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne, che con grande sorpresa ha deciso di anticipare la fine del suo percorso televisivo, scegliendo una tra le sue corteggiatrici. Nella registrazione del 10 ottobre 2021, Matteo ha dichiarato, visibilmente emozionato, di essere fortemente preso da una delle ragazze, che a quanto pare ricambia i suoi sentimenti dal momento che ha accettato immediatamente la sua proposta di abbandonare il dating show. I telespettatori non vedono l’ora di assistere a questa scelta emozionate, ma sembrerebbe che ci sia ancora da attendere. Matteo Fioravanti conferma le aspettative di Maria De Filippi: la scelta immediata! Matteo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 ottobre 2021)è un ragazzo romano scelto da Maria De Filippi come tronista di, che con grande sorpresa ha deciso di anticipare la fine del suo percorso televisivo, scegliendo una tra le sue corteggiatrici. Nella registrazione del 10 ottobre 2021,ha dichiarato, visibilmente emozionato, di essere fortemente preso da una delle ragazze, che a quanto pare ricambia i suoi sentimenti dal momento che ha accettato immediatamente la sua proposta di abbandonare il dating show. I telespettatori non vedono l’ora di assistere a questaemozionate, ma sembrerebbe che ci sia ancora da attendere.conferma le aspettative di Maria De Filippi: laimmediata!...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - misawacult : RT @gl00mysara: una cosa che ho trovato sempre ingiusta è il fatto che determinati ambiti come il make-up, la moda, la cucina (potrei andar… - deepinmy_bones : Le donne sono offese se lo dice Max, Lewis, Lando. Romanticizzate troppo l’idea che avete dei piloti, che sono semp… -