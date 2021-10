Torino, Juric: ”Pari più giusto. Il Napoli può vincere tranquillamente Scudetto” (Di domenica 17 ottobre 2021) Torino, Juric: “Napoli da Scudetto, il Pari sarebbe stato più giusto” Napoli – Torino — Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Match perso dalla squadra granata per un gol nel finale di gara di Osimhen. Queste le sue parole: Sulle cose che non hanno funzionato “Dobbiamo essere più fluidi nella manovra, anche nella gestione di alcune situazioni bisogna essere più lucidi. Quando prendi un gol così, anche sfortunato, lo devi accettare. Ci sono tante cose da migliorare. Juric sulla fase offensiva “Ci mancano dei giocatori importanti, quando c’erano facevamo più gol. Ripeto, il problema è la fluidità della manovra e i giocatori di ... Leggi su retecalcio (Di domenica 17 ottobre 2021): “da, ilsarebbe stato più— Ivan, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col. Match perso dalla squadra granata per un gol nel finale di gara di Osimhen. Queste le sue parole: Sulle cose che non hanno funzionato “Dobbiamo essere più fluidi nella manovra, anche nella gestione di alcune situazioni bisogna essere più lucidi. Quando prendi un gol così, anche sfortunato, lo devi accettare. Ci sono tante cose da migliorare.sulla fase offensiva “Ci mancano dei giocatori importanti, quando c’erano facevamo più gol. Ripeto, il problema è la fluidità della manovra e i giocatori di ...

