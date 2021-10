Sonia Bruganelli con un altro uomo | ecco chi è

(Di domenica 17 ottobre 2021), donna di spettacolo e moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis, è stata fotografata in compagnia di un! Cosa avrà pensato suo marito?chi è il terzo incomodo nella coppia.è un’ex modella, imprenditrice, opinionista televisiva e donna di spettacolo, famosa al grande pubblico anche per essere la moglie L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

BaritaliaNews : Gf vip 6, Sonia Bruganelli durissima contro Raffaella Fico “Nella casa sei …” e la Fico le risponde a tono - infoitcultura : Gf vip 6, Sonia Bruganelli durissima contro Raffaella Fico 'Nella casa sei …' e la Fico le risponde a tono - Simoshadow02 : @margotsbullock 'Ho sognato il ritorno del bicchiere gate, e anche li potevo morire! Maledetta Miriana ora mi metto… - PageDi : RT @_M3la_: Sonia Bruganelli ti amo. #gfvip - Skq7qZ : RT @Lamoruso71: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli succubi di solei del resto la rendono immune dalla prima puntata #GFvip5 -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

A ciò si aggiungono le canzonature diche gli ha consigliato sarcasticamente di prendere esempio da Nicola Pisu, sempre più vicino a Miriana Trevisan. Tempi di magra per l'aitante ...Ecco cosa è successo durante la decima puntata della sesta edizione di Grande Fratello VIP trasmessa da Canale 5 il 15 ottobre 2021. In studio Alfonso Signorini con Adriana Volpe eGF Vip, Adriana Volpe critica Lulù Selassiè: "Manuel Bortuzzo ha altre priorità" Momento non semplice per Lulù Selassiè al GF Vip, infatti la sua storia ...Grande fratello vip 6, lite tra Soleil e Raffaella Fico. Sembra proprio che tra Raffaella Fico e Sonia Bruganelli nel corso della puntata del Grande Fratello vip andata in onda venerdì 15 ottobre 2021 ...