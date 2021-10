Presidio dei portuali a Trieste, le forze dell'ordine sono pronte allo sgombero (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Potrebbe arrivare già domani mattina l'epilogo della protesta dei no green pass al porto di Trieste, stremato da giorni in cui le attività sono rallentate e l'immagine dello scalo internazionale, prima in piena salute, si è appannata agli occhi del mondo. La prefettura e l'Autorità Portuale ritengono non più tollerabile l'occupazione del varco 4 anche se il sindacato CLPT garantisce che resisterà fino al 20 ottobre e il coordinamento no vax cittadino va oltre, annunciando di voler restare "a oltranza". La liberazione del porto è stata invocata anche da Cgil, Cisl e Uil. La spaccatura tra quelle che si sono profilate in modo sempre più nitido le due anime in conflitto della protesta è diventata eclatante. Da una parte Stefano Puzzer e la maggioranza dei portuali ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Potrebbe arrivare già domani mattina l'epilogoa protesta dei no green pass al porto di, stremato da giorni in cui le attivitàrallentate e l'immagineo scalo internazionale, prima in piena salute, si è appannata agli occhi del mondo. La prefettura e l'Autorità Portuale ritengono non più tollerabile l'occupazione del varco 4 anche se il sindacato CLPT garantisce che resisterà fino al 20 ottobre e il coordinamento no vax cittadino va oltre, annunciando di voler restare "a oltranza". La liberazione del porto è stata invocata anche da Cgil, Cisl e Uil. La spaccatura tra quelle che siprofilate in modo sempre più nitido le due anime in conflittoa protesta è diventata eclatante. Da una parte Stefano Puzzer e la maggioranza dei...

