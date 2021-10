Perché i ballottaggi non sballottano il governo Parla Pregliasco Youtrend

Leggi su formiche

(Di domenica 17 ottobre 2021) Un equilibrio precario, ma stabile. IlDraghi non rischia davvero con queste amministrative, dice a Formiche.net Lorenzo, direttore e co-fondatore die Quorum. Ma le tensioni accumulate nei partiti, soprattutto in un centrodestra scottato dalla delusione alle urne, sono destinate a venire fuori, prima o poi., chi ha più da perdere dai? A mio parere il centrosinistra. I risultati positivi del primo turno lo danno per favorito nelle grandi città, dovrà rispettare le aspettative. Torino e Roma, nelle grandi città la partita è aperta? Aila partita è aperta per definizione, sono un’elezione nuova, da conquistare. Il centrodestra li affronta in salita. Al primo turno non è riuscito a mobilitare una parte di elettorato, ...