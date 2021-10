Pallacanestro | malore durante la partita | muore in campo un giocatore 32enne

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Enorme lutto nel mondo dellaitaliana. Un cestista di 32 anni è morto in, rendendo la vicenda se possibile ancor più drammatica per le circostanze in cui è maturata. Haitem Jabeur Fathallah, classe ’89 nato ad Agrigento e da qualche anno in forza alla Fortitudo Messina, è morto presso l’ospedale di Reggio Calabria dopo essere trasportato d’urgenza presso il nosocomio reggino per unche lo ha colpitola gara contro la Dierre Reggio. A metà del terzo quarto dell’incontro valido per il campionato di Serie C Gold, il play (che in carriera aveva giocato oltre 250 nei campionati senior, militando per lo più in compagini siciliane) si è accasciato al suolo, perdendo i sensi. Sensi che non riprenderà più. Fathallah – che è rimasto incosciente tutto il tempo – è morto poco ...