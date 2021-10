Napoli-Torino | streaming gratis | dove vedere il match di Serie A in diretta

(Di domenica 17 ottobre 2021) Manca poco alla sfida di campionato tra. Andiamo aseguire ildiA in. I giocatori azzurri festeggiano dopo un goal (via Getty Images)Ildelle 18:00 diA vedràaffrontarsi sul palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona. Dopo le prime sette giornate di campionato gli azzurri di Luciano Spalletti sono ancora a punteggio pieno. Contro i granata il tecnico di Certaldo cercherà di eguagliare il record di Maurizio Sarri di otto vittorie consecutive. Per i partenopei saranno indisponibili solamente Kevin Malcuit, Kostas Manolas ed Adam Ounas. D’altra parte ...

EMPOLI - ATALANTA 1 - 4 GENOA - SASSUOLO 2 - 2 UDINESE - BOLOGNA 1 - 1ore 18 JUVENTUS - ROMA ore 20.45 VENEZIA - FIORENTINA lunedì, ore 20.45 CAGLIARI - SAMPDORIA (ore 12.30) 3 - 1 ...MihajlovicCLASSIFICA SERIE A: Milan* 22 punti,21, Inter* 17, Roma 15, Lazio* 14, Fiorentina 12, Juventus Atalanta e Bologna 11, Empoli 9,Udinese e Verona* 8, Sassuolo e Spezia* 7, ...Come scrive La Repubblica, infatti, sarà il giusto premio per il magic momento attraversato dal Napoli, reduce da ben sette vittorie consecutive in campionato e voglioso di superare di nuovo il Milan ...Il Napoli di Spalletti affronta il Torino di Juric allo stadio Maradona. Una vittoria consentirebbe agli azzurri di eguagliare la migliore partenza nella sua storia in Serie A ...