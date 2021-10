Napoli-Torino 1-0 | Osimhen | “Vittoria meritata | gol più importante della mia carriera”

(Di domenica 17 ottobre 2021) “L’atmosfera stasera era straordinaria. Credo che abbiamo meritato di vincere ed erafarlo per confermare i nostri numeri. E’ il gol piùmiafinora: sono felicissimo per la”. Lo ha detto l’attaccante del, Victor, al termine del match contro ilvinto grazie a un suo gol: “Quando ho visto la palla arrivare sapevo che avrei dovuto provare ad anticipare il marcatore e sono felice di aver segnato. Il campionato non è per nulla facile e dobbiamo proseguire così. In partite come queste si diventa nervosi. Sono felice che dalla panchina i miei compagni mi abbiano tranquillizzato: comunicare con loro è”. SportFace.

- Prosegue il volo delin testa, nonostante unmai domo. Al Maradona termina 1 - 0 con Insigne che nel primo tempo spreca un altro rigore, poi al 35' della ripresa è il solito Osimhen a sbloccare e decidere la ...Otto vittorie nelle prime otto partite, come era successo solo un'altra volta nella storia del(nel 2018 con Sarri in panchina). Spalletti continua a vincere e firma il suo primo record in azzurro: il solito Osimhen (8 gol nelle ultime 7 partite) ha affondato il Toro di Juric e ha fatto ...Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo la sconfitta rimediata in casa del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo avuto più occasioni da gol del Napoli, non ci siamo limitati a resistere.Osimhen piega il Torino in una gara complicata per gli Azzurri. Insigne fallisce un rigore. Spalletti a +2 sul Milan e a +7 sull’Inter ...