Mkhitaryan protesta | «Perché l’arbitro non ha aspettato prima di fischiare il rigore?»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 ottobre 2021)analizza Juve Roma ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni del giocatore armeno Henrikhha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match dell’Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni dopo Juventus Roma. PARTITA – «Siamo stati la squadra migliore oggi, abbiamo creato tante occasioni. Siamo frustrati, ma miglioriamo e andiamo avanti. Sappiamo che possiamo fare meglio e vincere». ZANIOLO – «È importante per la squadra. Lo abbiamo visto fiducioso e non preoccupato. Speriamo che non sia nulla di grave».– «non possono aspettaredi? Su un fuorigioco aspettano e lo stesso dovevano fare anche oggi. Finiamo l’episodio e poi fischi. Non posso dire di più, tutti hanno visto quello che è successo». L'articolo proviene da Calcio News ...