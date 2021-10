LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: Trentin e Battistella in testa! Sei uomini ad inseguire (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 16.12 La corsa ripassa da Marostica, località del grande Giovanni Battaglin. 16.11 Rientrano Lutsenko, Rota, Formolo e Hirschi fra gli inseguitori. 16.10 Da dietro rientra Lorenzo Rota, cliente sempre scomodo con questo tipo di tracciato. 16.09 Il gruppo rimane minaccioso e si trova a 20 secondi da Trentin e Battistella. 16.08 Ultimi 30 chilometri della prima edizione della Veneto Classic! 16.07 Che selezione! Adesso a provarci è Scaroni che si avvantaggia dal drappello degli inseguitori. 16.06 Un altro strappo di 700 metri da affrontare per i corridori. 16.05 Il gruppo rimane a ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del16.12 La corsa ripassa da Marostica, località del grande Giovanni Battaglin. 16.11 Rientrano Lutsenko, Rota, Formolo e Hirschi fra gli inseguitori. 16.10 Da dietro rientra Lorenzo Rota, cliente sempre scomodo con questo tipo di tracciato. 16.09 Il gruppo rimane minaccioso e si trova a 20 secondi da. 16.08 Ultimi 30 chilometri della prima edizione della! 16.07 Che selezione! Adesso a provarci è Scaroni che si avvantaggia dal drappello degli inseguitori. 16.06 Un altro strappo di 700 metri da affrontare per i corridori. 16.05 Il gruppo rimane a ...

Advertising

rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? Veneto Classic meno di un'ora al via. La squadra sarà orfana di Filippo Fiorelli fermato dalla febbre. ?? ?? 5 gli… - zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini in testa alla corsa gruppo a 2’40” e in rimonta - #Veneto… - zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini in testa alla corsa gruppo a 2’30” e in rimonta - #Veneto… - raibobo : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… - sportnelweb : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… -