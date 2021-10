LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Herlings in fuga in gara-2, Cairoli lotta per il podio (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 giri dal termine – Un duello magnifico tra Prado e Cairoli, con l’iberico che sta chiudendo le porte per mantenere questo podio, mentre Cairoli rischia la caduta. – 3 giri dal termine – CONTATTO TRA PRADO E Cairoli! I due si incrociano e si scontrano, ma l’iberico con determinazione conserva la terza piazza. -3 giri al termine – Cairoli però non molla e con grande tenacia si rimette in scia a Prado. Il siciliano vuole a qualunque costo il podio di questo GP di Spagna. 1? – Herlings si appresta quindi a trionfare in gara-2 con 4?748 di margine su Gajser e 10?732 su Prado. Cairoli ha commesso un errore nel secondo settore e ha visto scappare ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 giri dal termine – Un duello magnifico tra Prado e, con l’iberico che sta chiudendo le porte per mantenere questo, mentrerischia la caduta. – 3 giri dal termine – CONTATTO TRA PRADO E! I due si incrociano e si scontrano, ma l’iberico con determinazione conserva la terza piazza. -3 giri al termine –però non molla e con grande tenacia si rimette in scia a Prado. Il siciliano vuole a qualunque costo ildi questo GP di. 1? –si appresta quindi a trionfare in-2 con 4?748 di margine su Gajser e 10?732 su Prado.ha commesso un errore nel secondo settore e ha visto scappare ...

