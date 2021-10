L' ex Napoli Daniel Bertoni annuncia | ' Ho un cancro alla prostata'

Advertising

infoitsport : Calcio - Daniel Bertoni, campione del Mondo 1978 e compagno di Maradona al Napoli: 'Ho un cancro alla prostata' - botinesenradio : RT @infoitsalute: Daniel Bertoni, ex Napoli e Fiorentina rivela: 'Ho un cancro alla prostata' - botinesenradio : RT @sportal_it: L'ex Napoli e Fiorentina Daniel Bertoni svela il suo dramma - sportal_it : L'ex Napoli e Fiorentina Daniel Bertoni svela il suo dramma - infoitsalute : Daniel Bertoni, ex Napoli e Fiorentina rivela: 'Ho un cancro alla prostata' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Daniel

Bertoni ha un cancro alla prostata . Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore argentino al ... Il centrocampista classe '55, che in Italia ha militato nella Fiorentina, nele nell'...In Italia lo ricordano con affetto e stima i tifosi di Fiorentina ema anche dell'Udinese, in Argentina tutti, visto che fu tra i protagonisti del Mondiale vinto ...Bertoni , 66 anni, oggi ...MILANO (ITALPRESS) – Da una nuova possibile ‘Fatal Veronà a una rimonta di tre reti che vale il miglior avvio di sempre in campionato. Nonostante le assenze, il Milan ribalta l’Hellas sul 3-2 e vola a ...Avvio schock per i rossoneri, Caprari e Barak su rigore portano il Verona sul 2-0. Nel secondo tempo, con l'inserimento di Leao, cambia la musica e il Milan con Giroud, Kessié e infine con l'autogol d ...