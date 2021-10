Lazio-Inter, Trentalange: “Bravo Irrati, non bello vedere queste scene” (Di domenica 17 ottobre 2021) Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, è Intervenuto come ospite a “90° Minuto”, trasmissione di Rai 2. Trentalange ha commentato anche la scelta dell’arbitro Irrati nel caos generatosi dopo gol di Felipe Anderson in Inter-Lazio. “Irrati ha fatto molto bene – ha detto il presidente dell’AIA -. In una mass confrontation bisogna uscire con due ammoniti, uno per parte“. “Per il mio ruolo non è il massimo vedere scene di questo tipo… Dobbiamo cambiare passo sull’argomento della violenza sugli arbitri, si sente parlare del disagio a livello di settore giovanile ma forse quello è vero è degli adulti” ha concluso Trentalange. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Alfredo, presidente dell’AIA, èvenuto come ospite a “90° Minuto”, trasmissione di Rai 2.ha commentato anche la scelta dell’arbitronel caos generatosi dopo gol di Felipe Anderson in. “ha fatto molto bene – ha detto il presidente dell’AIA -. In una mass confrontation bisogna uscire con due ammoniti, uno per parte“. “Per il mio ruolo non è il massimodi questo tipo… Dobbiamo cambiare passo sull’argomento della violenza sugli arbitri, si sente parlare del disagio a livello di settore giovanile ma forse quello è vero è degli adulti” ha concluso. SportFace.

