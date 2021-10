Inter Sheriff | deciso l’arbitro del match di Champions League

(Di domenica 17 ottobre 2021) La UEFA ha diramato le designazioni arbitrali per la terza giornata di: Makkelie perLa UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata dei gironi di. A dirigereTiraspol sarà Danny Makkelie, coadiuvati dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Il quarto uomo sarà invece Joey Kooij. Al VAR, Jochem Kamphuis e Pol van Boekel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Nerazzurrisiamo : Inter-Sheriff Tiraspol, probabili formazioni e dove vederla in tv - - - #Inter #Sheriff #nerazzurrisiamonoi… - interliveit : ??Sempre #InterSheriff, fase di studio della formazione per #Inzaghi - CalcioNews24 : #InterSheriff: deciso l’arbitro del match di #ChampionsLeague - mrandroid02 : Champions, gli arbitri di Porto Milan e Inter-Sheriff - ossobuco20111 : Champions: olandese Makkelie arbitro di Inter-Sheriff Tiraspol -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sheriff

La UEFA ha diramato le designazioni arbitrali per la terza giornata di Champions League: Makkelie perLa UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata dei gironi di Champions League. A dirigereTiraspol sarà Danny Makkelie, coadiuvati dagli ...L'arbitro olandese nella passata stagione ha diretto Borussia Monchengladbach -e in quella precedente la gara valida per la finale di UEFA Europa League trae Siviglia.Il tecnico Inzaghi è alle prese con lo studio della formazione titolare in occasione di Inter-Sheriff alla caccia di una prima vittoria ...Per la prossima partita di Champions League tra Inter e Sheriff l'UEFA ha designato un arbitro olandese di grande esperienza ...