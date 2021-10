Instax Link Wide ed avrai stupende foto stampate direttamente dallo smartphone

(Di domenica 17 ottobre 2021) La nuova stampantedi Fujifilm ritorna al formato più grande di pellicole, come quelle anni 90, alla portata die rende l’intera gamma talmente completa da farci quasi venire voglia di comprarla., per led’altri tempi – ComputerMagazine.itDi gran lunga, nonostante la tecnologia faccia passi avanti, lagrafia vintage è sempre più appetibile. Lagrafia a stampa istantanea, quelle vecchie da albumgrafico è in crescita e Fujifilm ha deciso di cavalcare l’onda. Accanto alle stampanti in formato Mini e Square, molto comode da portarsi in giro, il marchio giapponese ha presentato oggi la nuova...

Ultime Notizie dalla rete : Instax Link

Fujifilm ha lanciato, con un evento a Milano, la propriaWide, che ci è stata introdotta da Guglielmo Allogisi, General Manager Imaging Solution Division di Fujifilm Italia. 'Per Fujifilm ...Fujifilm X - S10 ): proprio in quest'ultima categoria va a inserirsi un nuovo prodotto del brand di Tokyo, rappresentato dalla stampanteWIDE . La stampanteWIDE, molto ...FUJIFILM Corporation presenta la nuova stampante per smartphone instax Link Wide™: per stampare al volo le foto più belle (e per associare un messaggio nascosto) ...Link Wide è la nuova stampante presentata da Fujifilm da collegare tramite app a smartphone e tablet per stampare il formato wide.