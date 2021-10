In un incidente morti Antonio Caggianelli di Bisceglie, Nicolas Esposto di Cammarata e Giampiero Giarri di Tor San Lorenzo (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre connazionali hanno perso la vita in un incidente nel deserto a Ryad in Arabia Saudita. Tra le vittime Antonio Caggianelli, ballerino di 33 anni di Bisceglie (Bat). Il trentenne ha partecipato all’ultima edizione della Notte della Taranta. I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare un’escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. I mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte. Le altre due vittime oltre a Caggianelli sono altri ballerini Nicolas Esposto di Cammarata (Agrigento) e Giampiero Giarri di Tor San Lorenzo (Roma). Antonio ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre connazionali hanno perso la vita in unnel deserto a Ryad in Arabia Saudita. Tra le vittime, ballerino di 33 anni di(Bat). Il trentenne ha partecipato all’ultima edizione della Notte della Taranta. I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare un’escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. I mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte. Le altre due vittime oltre asono altri ballerinidi(Agrigento) edi Tor San(Roma)....

Corriere : Incidente in Arabia Saudita: morti 4 ballerini italiani, uno è il 33enne pugliese Antonio Caggianelli - AndreaOrlandosp : Si dovrebbe smettere di chiamarle morti bianche perché ci sono sempre responsabilità dietro ogni incidente. La sval… - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Italia: Tre italiani sono morti in un incidente stradale a Riad - Agenzia_Italia : Tre italiani sono morti in un incidente stradale a Riad - infoitinterno : Incidente nel deserto, morti tre ballerini italiani: anche il romano Giampiero Giarri. Erano in Arabia per inaugura… -