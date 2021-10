Highlights e gol Padova-Trento 2-1 | girone A Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 17 ottobre 2021) Glie i gol di, match valevole per la nona giornata delA del campionato di, in cui i padroni di casa guidati da Massimo Pavanel si sono imposti 2-1 sulla formazione ospite grazie alle reti siglate da Chiricò e Ronaldo; inutile per i trentini il gol segnato in pieno recupero da Carini. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Empoli - Atalanta 1 - 4 () vedi anche Lazio - Inter 3 - 1: video,della partita di Serie A Ospiti in vantaggio all'11 con Ilicic su assist di Pasalic. Al 26esimo lo ...Il video con glie idi Napoli - Torino 1 - 0, match valido per l'ottava giornata di Serie A 2021/2022 . Al Maradona nel primo tempo gli azzurri vanno vicini alcon Insigne che calcia un rigore ma ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Padova-Trento, match valevole per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C 2021/2022 ...Video gol e hgihlgihts di Cittadella Spal: match in programma questa sera alle 20.30 e valido per l'8^ giornata di Serie B.