Genoa-Sassuolo- 2-2 | un pareggio esplosivo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Domenica 17 Ottobre 2021 nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 15:00 si è disputata la partita- di Serie A. Gli ospiti iniziano col botto realizzando due reti e vedendosi annullare dal Var un’altra rete. I padroni di casa comunque non si demoralizzano e trovano il gol. Nel secondo tempo il risultato non cambia anche le occasioni arrivano. Mancano infatti lucidità e precisione sotto porta da entrambe le parti. Ma agli sgoccioli arriva ildelche non ha mai mollato.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(3-5-2): Sirigu, Biraschi, Vasquez, Criscito, Sabelli, Toure, Badelj, Rovella, Fares, Pandev, Destro.(4-2-3-1): ...

Advertising

pisto_gol : Sentiamo sempre dire che conta solo vincere: Genoa-Sassuolo è finita 2:2, ma lo stadio di Marassi è impazzito di gi… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Genoa 0-2* Sassuolo *(Scamacca 21') #SSFootball - 24Trends_Italia : 1. Empoli-Atalanta - 100mille+ 2. Nino D'Angelo - 100mille+ 3. Genoa-Sassuolo - 100mille+ 4. Udinese Bologna - 50m… - Ansa_ER : Serie A: vince l'Atalanta, 100/o gol di Zapata. Genoa e Udinese pareggiano nel finale con Sassuolo e Bologna #ANSA - sportface2016 : #SerieA | #GenoaSassuolo 2-2, le dichiarazioni dell'attaccante neroverde Gianluca #Scamacca -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sassuolo

Commenta per primo Federico Dionisi , allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio contro il: ' Scamacca e Raspadori hanno dimostrato che possono giocare insieme: finché Raspadori è rimasto in campo l'...Alessio Dionisi, allenatore del, ha parlato nel dopo partita di: le sue dichiarazioni Alessio Dionisi, tecnico del, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con il. PARTITA - "Forse abbiamo commesso l'errore pensando che la partita fosse ...L'allenatore del Sassuolo, Dionisi, dopo il pareggio con il Genoa, ha parlato del ruolo di Raspadori e Scamacca ...Gianluca Scamacca, all’esordio da titolare in neroverde con doppietta in Sassuolo-Genoa 2-2, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco i suoi commenti. Si parla di ciò che sarà, oltre che del presente: “F ...