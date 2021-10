Formazioni ufficiali Cagliari Sampdoria: le scelte degli allenatori (Di domenica 17 ottobre 2021) Le Formazioni ufficiali di Cagliari Sampdoria match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Sampdoria, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022. Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Lykogiannis, Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All: Mazzarri Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Silva, Askildesn; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All.: D’Aversa L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Lykogiannis, Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All: Mazzarri(4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Silva, Askildesn; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All.: D’Aversa L'articolo proviene da Calcio News 24.

