Fisco | Csel | “Solo 3 | 5% Comuni collabora per contrasto a evasione”

Solo il 3,5% dei Comuni italiani (280 su un totale di 7904) si è schierato nel 2020 al fianco dell'amministrazione finanziaria, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate informazioni che si sono rivelate utili per individuare comportamenti evasivi e/o elusivi. O meglio, tale è il numero delle segnalazioni andate a buon fine e che ha portato nelle casse dei 280 enti coinvolti un tesoretto da poco meno di 6,5 milioni di euro. Un gettito non trascurabile ma che è stato oggetto di una erosione costante e che si è dimezzato rispetto a 5 anni fa, quando la somma degli stessi contributi era stata pari a 13,3 milioni. A tirare le somme relative alle cosiddette "segnalazioni qualificate", basate sui dati diffusi da Viminale e Ministero dell'Economia e delle Finanze, è il Centro Studi Enti Locali in un report per l'Adnkronos.

