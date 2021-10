Entra nella Fontana di Trevi, 45enne multato dalla Polizia Locale (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA – Ieri sera intorno alle 21 le pattuglie del I Gruppo Centro “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i consueti controlli della zona, sono intervenute per un cittadino di nazionalità italiana, 45 anni, che era appena Entrato all’interno della Fontana di Trevi. L’uomo, dopo essere stato fatto uscire, è stato sanzionato e sottoposto alla misura dell’ordine di allontanamento, Daspo urbano, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA – Ieri sera intorno alle 21 le pattuglie del I Gruppo Centro “ex” delladi Roma Capitale, durante i consueti controlli della zona, sono intervenute per un cittadino di nazionalità italiana, 45 anni, che era appenato all’interno delladi. L’uomo, dopo essere stato fatto uscire, è stato sanzionato e sottoposto alla misura dell’ordine di allontanamento, Daspo urbano, secondo quanto previsto dal Regolamento diUrbana. L'articolo L'Opinionista.

