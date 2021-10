Empoli-Atalanta 1-4 | Zapata in scivolata chiude i giochi | poker Dea

(Di domenica 17 ottobre 2021) Una bellasupera 4-1 l’in trasferta nel giorno del 114° compleanno grazie a una prestazione da sette in pagella del ritrovato Josip Ilicic e ai lampi di alta classe dei suoi tenori. Una doppietta dello sloveno, la rete die l’autogol di Viti regolano una formazione toscana sempre propositiva e mai doma. Il sigillo in contropiede di Di Francesco rende meno amaro il passivo Secondo tempo 48? Fischio finale! Finisce qui sul punteggio di 1-4 45? Dentro Pezzella e fuori Zappacosta 44?nerazzurro!in spaccata sull’ennesimo assist di Pasalic e mette il punto esclamativo sul match 40? Vicinissimo al 2-3 l’: Cutrone colpisce a botta sicura verso la porta di Musso ma sulla linea trova l’attento Freuler ...

1 - 4 Marcatori: 11' e 27' pt Ilicic, 31' pt Di Francesco, 4' st aut. Viti, 44' st Zapata.(4 - 3 - 1 - 2): Vicario 6.5; Stojanovic 5.5, Romagnoli 5 (41'pt Tonelli 6), Viti ...