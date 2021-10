Covid nel mondo: nuovo picco di 45.000 contagi nel Regno Unito, ma i morti calano a 57 e ricoveri restano sotto i livelli di guardia (Di domenica 17 ottobre 2021) nuovo balzo oggi a 45.140 - picco da metà luglio - nei contagi da Covid nel Regno Unito, che restano oltre quota 40.000 per il quinto giorno. Stabile invece sotto il livello di guardia il totale de ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 17 ottobre 2021)balzo oggi a 45.140 -da metà luglio - neidanel, cheoltre quota 40.000 per il quinto giorno. Stabile inveceil livello diil totale de ... sul sito.

Advertising

DavidPuente : Ecco cosa condivideva nel 2020 Stefano Puzzer, ex portavoce dei portuali di Trieste, in uno dei suoi profili. - fattoquotidiano : Russia, mille morti di Covid nelle ultime 24 ore: è record da inizio pandemia. Nel Paese poche restrizioni e vaccin… - LaStampa : Covid nel mondo: in Gran Bretagna oltre 40mila casi per il quarto giorno consecutivo, negli Stati Uniti frontiere a… - Stan_Icrah : RT @e_Avversi: Decessi tra gli adolescenti aumentati del 63% nel Regno Unito, da quando hanno iniziato a ricevere il vaccino Covid-19 INDAG… - argentofisico : RT @gzibordi: Il Regno Unito ha riportato il più grande aumento di casi di Covid in 3 mesi proprio mentre la nuova variante delta AY.4 con… -