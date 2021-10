Come i Samsung Galaxy S22 potrebbero essere esattamente: rendering (Di domenica 17 ottobre 2021) I Samsung Galaxy S22 arriveranno il prossimo anno, sempre in numero di 3 dispositivi, di cui il ‘+’ potrebbe essere rinominato. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, al Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra sarà affiancato il l’S22 Pro. Il modello Ultra avrà un design squadrato Come quello della serie dei Galaxy Note, chiamato a sostituire proprio l’esemplare che quest’anno non è stato presentato. Una cocente delusione, questa, per gli appassionati della line-up, che speriamo possa tornare per il 2022, così Come previsto da alcuni leaker. Il Samsung Galaxy S22 Ultra rappresenterà il giusto compromesso: l’alloggio per la SPen dovrebbe trovarsi sul lato sinistro, così da agevolare l’eventuale upgrade dalla serie dei Note ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) IS22 arriveranno il prossimo anno, sempre in numero di 3 dispositivi, di cui il ‘+’ potrebberinominato. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, alS22 e S22 Ultra sarà affiancato il l’S22 Pro. Il modello Ultra avrà un design squadratoquello della serie deiNote, chiamato a sostituire proprio l’esemplare che quest’anno non è stato presentato. Una cocente delusione, questa, per gli appassionati della line-up, che speriamo possa tornare per il 2022, cosìprevisto da alcuni leaker. IlS22 Ultra rappresenterà il giusto compromesso: l’alloggio per la SPen dovrebbe trovarsi sul lato sinistro, così da agevolare l’eventuale upgrade dalla serie dei Note ...

