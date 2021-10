Basilicata: conferenza regionale per la programmazione Decretata dal presidente (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di Nino Sangerardi: Il presidente della Giunta regionale , Vito Bardi , ha decretato la costituzione della conferenza regionale per la programmazione ai sensi della Legge lucana n.9/2021. Struttura formata da soggetti nominati dalle varie categorie sociali presenti in Basilicata. I rappresentanti sono i seguenti : Università degli Studi della Basilicata Angelo Masi Centro nazionale ricerche area Potenza Carmela Cornacchia Camera Commercio Basilicata Michele Somma Confindustria Nicolino Antonio Sileo Confapi Vito Gaudiano Lega delle cooperative ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di Nino Sangerardi: Ildella Giunta, Vito Bardi , ha decretato la costituzione dellaper laai sensi della Legge lucana n.9/2021. Struttura formata da soggetti nominati dalle varie categorie sociali presenti in. I rappresentanti sono i seguenti : Università degli Studi dellaAngelo Masi Centro nazionale ricerche area Potenza Carmela Cornacchia Camera CommercioMichele Somma Confindustria Nicolino Antonio Sileo Confapi Vito Gaudiano Lega delle cooperative ...

Advertising

SassiLive : REGIONE BASILICATA, VIA LIBERA ALLA CONFERENZA PER LA PROGRAMMAZIONE - ILoveMaratea : RT @Basilicata_Tur: “Basilicata, offerta senza confini”: al @TtgExpo di Rimini una conferenza per svelare le novità della prossima stagione… - Turismopassione : RT @Basilicata_Tur: “Basilicata, offerta senza confini”: al @TtgExpo di Rimini una conferenza per svelare le novità della prossima stagione… - DiDifeo : RT @Basilicata_Tur: “Basilicata, offerta senza confini”: al @TtgExpo di Rimini una conferenza per svelare le novità della prossima stagione… - Basilicata_Tur : “Basilicata, offerta senza confini”: al @TtgExpo di Rimini una conferenza per svelare le novità della prossima stag… -