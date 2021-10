Ballando con le Stelle 2021 e la proposta in diretta: Raffaella Carrà nuovo nome per l’Auditorium Rai (Di domenica 17 ottobre 2021) Raffaella Carrà ci ha lasciati lo scorso 5 luglio 2021. Da quel giorno sono state numerosissime le dediche, gli omaggi e le dimostrazioni d’affetto fatte da varie celebrità, personaggi del mondo della televisione e soprattutto dai numerosissimi fan italiani e stranieri. A tre mesi di distanza dalla scomparsa, anche l’Auditorium Rai di Roma ha allestito un omaggio al celebre caschetto biondo della tv grazie a Milly Carlucci e alla puntata di esordio di Ballando con le Stelle 2021. Un omaggio dovuto quello partito dall’Auditorium Rai del Foro Italico in quanto proprio in quegli studi la Carrà ha realizzato lo show televisivo più iconico della sua carriera: Carràmba che Sorpresa! E dunque, essendo stata quasi la casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 ottobre 2021)ci ha lasciati lo scorso 5 luglio. Da quel giorno sono state numerosissime le dediche, gli omaggi e le dimostrazioni d’affetto fatte da varie celebrità, personaggi del mondo della televisione e soprattutto dai numerosissimi fan italiani e stranieri. A tre mesi di distanza dalla scomparsa, ancheRai di Roma ha allestito un omaggio al celebre caschetto biondo della tv grazie a Milly Carlucci e alla puntata di esordio dicon le. Un omaggio dovuto quello partito dalRai del Foro Italico in quanto proprio in quegli studi laha realizzato lo show televisivo più iconico della sua carriera:mba che Sorpresa! E dunque, essendo stata quasi la casa ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - RaiUno : Siete pronti a ballare con noi? ?? STASERA al via la 16ª edizione di #BallandoConLeStelle ?? Appuntamento alle 20:3… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli e Morgan si incontrano dopo 10 anni: ecco cosa è accaduto tra loro -… - giadalini : RT @milly_carlucci: Scende in campo con il numero 5 @fabiogalante_5 ?? e @giadalini Guardate cosa vi combinano ???? #BallandoConLeStelle @B… -