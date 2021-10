Amici 21, lacrime in studio: uno degli allievi di ballo va via. Ecco i dettagli (Di domenica 17 ottobre 2021) LA PUNTATA ANDATA IN ONDA DOMENICA 17 OTTOBRE SU CANALE 5: LA SFIDA CHE HA SEGNATO L’USCITA DI UN ALLIEVO DEL BANCO DI ballo Domenica 17 ottobre è andata in onda la puntata di Amici 21 in cui gli allievi si esibiscono in studio. Ecco cos’è accaduto in studio durante una sfida di ballo. LEGGI ANCHE Amici 21, una nuova sfida per tutti i cantanti: Ermal Meta fa da giudice Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe della ventunesima ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 ottobre 2021) LA PUNTATA ANDATA IN ONDA DOMENICA 17 OTTOBRE SU CANALE 5: LA SFIDA CHE HA SEGNATO L’USCITA DI UN ALLIEVO DEL BANCO DIDomenica 17 ottobre è andata in onda la puntata di21 in cui glisi esibiscono incos’è accaduto indurante una sfida di. LEGGI ANCHE21, una nuova sfida per tutti i cantanti: Ermal Meta fa da giudice Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe della ventunesima ...

Advertising

reidlibero : RT @Fedewendy46: L'uscita di Matt non è colpa né di Keldi né della Celentano, sicuro sarebbe stato il sostituto di Mirko lui. Le lacrime di… - amvrcord : RT @Fedewendy46: L'uscita di Matt non è colpa né di Keldi né della Celentano, sicuro sarebbe stato il sostituto di Mirko lui. Le lacrime di… - angelicuuuuu : RT @Fedewendy46: L'uscita di Matt non è colpa né di Keldi né della Celentano, sicuro sarebbe stato il sostituto di Mirko lui. Le lacrime di… - sara_artemide : RT @Fedewendy46: L'uscita di Matt non è colpa né di Keldi né della Celentano, sicuro sarebbe stato il sostituto di Mirko lui. Le lacrime di… - Fedewendy46 : L'uscita di Matt non è colpa né di Keldi né della Celentano, sicuro sarebbe stato il sostituto di Mirko lui. Le lac… -