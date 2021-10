A1 donne | Conegliano fa 67 | Monza si riscatta

(Di domenica 17 ottobre 2021) Roma -0 - 3 (21 - 25, 15 - 25, 24 - 26) — Esordio in casa difficilissimo per l'Acqua & Sapone Roma Volley, neopromossa, che si è ritrovata ad affrontare le pluricampionesse dell'Imoco ...

Advertising

Gazzetta_it : #Volley #A1donne @Imocovolley fa 67, Monza si riscatta - GazzettinoL : Volley A1 Donne 2a giornata SDB-Scandicci- Bergamo Volley Igor Novara-Casalmaggiore Vero Monza-Reale Mutua Chier… - ColVetoraz : Da più di 800 anni le colline tra #Conegliano e #Valdobbiadene ospitano la coltivazione della vite. Una storia ant… - GazzettinoL : Volley A1 Donne 1a giornata 1-3 Bergamo Volley-Despar TN 25-23; 23-25; 18-25; 18-25 Imoco Conegliano-Megabox Vallef… - GazzettinoL : Volley A1 Donne 1a giornata 3-1 Unet Busto Arsizio-Vero Monza 15-25; 25-21; 25-21; 25-23 Reale Mutua Chieri… -

Ultime Notizie dalla rete : donne Conegliano

La Gazzetta dello Sport

Il primo parziale si chiude poi 25 - 21 per l'imococon Wolosz e De Kruijf. Seconda frazione a senso unico per. L'Acqua & Sapone Roma ci mette il cuore. Trnkova realizza 11 ......Bollini Rosa in un'iniziativa volta a celebrare il fondamentale contributo fornito dalle... Per l'ospedale di: Cesarina Facchini - primario medicina; Simona Brescianini - medico pronto ...Un inizio di stagione già esaltante per la neopromossa Roma che domenica esordisce al palaeur riportando un match di A-1 donne nella capitale dopo 23 anni. L'arrivo delle campionesse italiane, europee ...E’ l’appello lanciato da Roberto Dall’Acqua, segretario del circolo del Pd di Conegliano. “Nel totale rispetto della libertà di espressione individuale, auspichiamo che i nostri elettori possano valut ...