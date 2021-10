Vaccino antinfluenzale, Regioni in ordine sparso. Solo Campania e Lazio in linea con i tempi raccomandati dal ministero – La mappa di tutte le campagne (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre tutta l’attenzione degli ultimi mesi si è concentrata sulle vaccinazioni anti Covid, le Regioni vanno in ordine sparso sull’inizio di un’altra campagna vaccinale, quella contro l’influenza. Dalla Campania (dove le dosi sono state distribuite ai medici di famiglia già a fine settembre) e dal Lazio (la prima regione a partire con la somministrazione combinata dei due vaccini anti Covid e anti influenza dopo l’ok del ministero della Salute) fino al Veneto, dove il via è al momento previsto per il 2 novembre. Il tutto a fronte delle raccomandazioni del ministero che, come l’anno scorso, chiedevano di anticipare le campagne a inizio ottobre, per limitare il più possibile la circoLazione dell’influenza stagionale in modo da facilitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre tutta l’attenzione degli ultimi mesi si è concentrata sulle vaccinazioni anti Covid, levanno insull’inizio di un’altra campagna vaccinale, quella contro l’influenza. Dalla(dove le dosi sono state distribuite ai medici di famiglia già a fine settembre) e dal(la prima regione a partire con la somministrazione combinata dei due vaccini anti Covid e anti influenza dopo l’ok deldella Salute) fino al Veneto, dove il via è al momento previsto per il 2 novembre. Il tutto a fronte delle raccomandazioni delche, come l’anno scorso, chiedevano di anticipare lea inizio ottobre, per limitare il più possibile la circone dell’influenza stagionale in modo da facilitare ...

