Trieste non molla: prosegue la protesta contro il green pass (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – A Trieste non si arresta la protesta. Dopo più di 24 ore dall’inizio della contestazione, i portuali continuano il presidio del varco 4 dello scalo di Trieste. Con loro ci sono centinaia di cittadini. Molti di loro hanno dormito sul posto e non vogliono certo mollare adesso. Anche perché verosimilmente il numero dei manifestanti crescerà con il passare delle ore. Trieste non molla: “Proseguiamo la protesta” “Essendo iniziato il fine settimana è probabile che molte persone verranno a darci la loro solidarietà”, affermano gli organizzatori del presidio. Un flusso continuo di persone che si dirigerà anche oggi al porto. Al momento più di mille persone stanno manifestando e cresce pure la solidarietà dei cittadini nei confronti dei portuali. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Anon si arresta la. Dopo più di 24 ore dall’inizio della contestazione, i portuali continuano il presidio del varco 4 dello scalo di. Con loro ci sono centinaia di cittadini. Molti di loro hanno dormito sul posto e non vogliono certore adesso. Anche perché verosimilmente il numero dei manifestanti crescerà con ilare delle ore.non: “Proseguiamo la” “Essendo iniziato il fine settimana è probabile che molte persone verranno a darci la loro solidarietà”, affermano gli organizzatori del presidio. Un flusso continuo di persone che si dirigerà anche oggi al porto. Al momento più di mille persone stanno manifestando e cresce pure la solidarietà dei cittadini nei confronti dei portuali. ...

Advertising

Giorgiolaporta : #Trieste chiama #Genova risponde. La protesta dei #portualidiTrieste dilaga e si estende in tutta Italia. Tenete du… - MediasetTgcom24 : Porto di Trieste, già un migliaio i manifestanti: non solo portuali #greenpass - alexbarbera : Non so chi fra i portuali di Trieste novax si sia inventato la stupidissima frase “scordatevi i regali di Natale”.… - UltimoRimasto : RT @lordfed3: Comunque volevo dirvi che Giorgio Bianchi, reporter di guerra, è a #Trieste. Non è qui su twitter, ma vi suggerisco di seguir… - GinaDi15 : L'opposizione a questo governo in parlamento non esiste. L'opposizione sta nelle piazze , a Trieste e in ogni uomo libero. -