Traffico Roma del 16-10-2021 ore 17:30 (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono ancora disagi sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna provoca code tra la Nomentana e lo svincolo per Cristina in direzione quindi Appia in carreggiata esterna per Traffico intenso code a tratti tra le uscite contiene Laurentina e terapie Romanina nel quadrante Nord sempre in esterna code tra Salaria e Flaminia sono quello anche in internet tra l’ospedale Sant’Andrea e la Flaminia la causa di lavori sulla Flaminia proprio all’altezza del raccordo e poi sulla stessa Flaminia Ci sono quasi a partire da Labaro in direzione del c’è la polizia locale Chignolo incidente sulla tangenziale Attenzione ci sono quelli tra l’uscita Parioli campi sportivi e lo svincolo di via delle Valli Conca d’Oro in direzione di San Giovanni sulla stessa tangenziale coda ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono ancora disagi sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna provoca code tra la Nomentana e lo svincolo per Cristina in direzione quindi Appia in carreggiata esterna perintenso code a tratti tra le uscite contiene Laurentina e terapienina nel quadrante Nord sempre in esterna code tra Salaria e Flaminia sono quello anche in internet tra l’ospedale Sant’Andrea e la Flaminia la causa di lavori sulla Flaminia proprio all’altezza del raccordo e poi sulla stessa Flaminia Ci sono quasi a partire da Labaro in direzione del c’è la polizia locale Chignolo incidente sulla tangenziale Attenzione ci sono quelli tra l’uscita Parioli campi sportivi e lo svincolo di via delle Valli Conca d’Oro in direzione di San Giovanni sulla stessa tangenziale coda ...

