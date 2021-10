Sarri: “Dimarco? Il pallone lo aveva l’Inter. Ho fatto un anno in Premier, queste cose accadono solo in Italia” (Di sabato 16 ottobre 2021) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così del tanto discusso episodio del gol di Felipe Anderson contro l’Inter a DAZN: “Quando Dimarco resta in terra, la palla ce l’ha l’Inter: se qualcuno doveva metter fuori la palla erano loro. C’è poco da dibattere: con un uomo per terra sono andati alla conclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c’è un regolamento preciso. queste scene si vedono solo in Italia, in Inghilterra si prosegue a giocare”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Maurizio, tecnico della Lazio, ha parlato così del tanto discusso episodio del gol di Felipe Anderson controa DAZN: “Quandoresta in terra, la palla ce l’ha: se qualcuno doveva metter fuori la palla erano loro. C’è poco da dibattere: con un uomo per terra sono andati alla conclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c’è un regolamento preciso.scene si vedonoin, in Inghilterra si prosegue a giocare”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

