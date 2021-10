Roma | 16 ottobre 1943 | rastrellamento del ghetto ebraico | domani la commemorazione

(Di sabato 16 ottobre 2021)per i rastrellamenti neldiche avennero il 16, proprio nel giornao in cui, 78 anni dopo, è in corso la manifestazione 'contro tutti i fascismi' promossa in ...

Advertising

GassmanGassmann : #16ottobre2021maipiufascismi il 16 ottobre 1943, al Portico D’Ottavia, nel ghetto di Roma, i Nazi-fascisti rastrell… - SalernoSal : Liliana Segre è stata insultata oggi 15 ottobre. Il 15 ottobre 1943 ci fu il rastrellamento degli ebrei nel Ghetto… - zaiapresidente : ?? All'alba del 16 ottobre 1943 si compiva il 'sabato nero' del Ghetto di Roma: 365 uomini della polizia tedesca ef… - cri2102 : RT @GassmanGassmann: #16ottobre2021maipiufascismi il 16 ottobre 1943, al Portico D’Ottavia, nel ghetto di Roma, i Nazi-fascisti rastrellaro… - tirodisasso : RT @perchetendenza: 'Auschwitz': Perché si commemora oggi il 78° anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma: il 16 ottobre 1943 le… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ottobre

RomaToday

, 162021 " Enrico Michetti o Roberto Gualtieri . I risultati del ballottaggio delle elezioni comunali di2021 decideranno chi tra l'avvocato 'tribuno' e l'ex ministro dell'Economia ...Commemorazione domani per i rastrellamenti nel ghetto diche avennero il 16, proprio nel giornao in cui, 78 anni dopo, è in corso la manifestazione 'contro tutti i fascismi' promossa in modo unitario dai sindacati nella Capitale dopo l'attacco ...Il secondo conflitto mondiale ha regalato alla storia momenti durissimi. Il 16 ottobre 1943 rappresenta il giorno più nero per l'Italia.Per la Questura di Roma sessantamila persone hanno preso parte alla manifestazione in piazza San Giovanni. Anche una delegazione della Cgil di Cosenza ha partecipato alla mobilitazione ...