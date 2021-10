“Questo è tradimento”. GF Vip ad alta tensione nella notte: finita la diretta Raffaella vomita tutto (Di sabato 16 ottobre 2021) Puntata del ‘GF Vip 6’ molto elettrizzante quella di venerdì 15 ottobre, con situazioni al limite. E anche dopo la diretta con Alfonso Signorini gli animi non si sono calmati. Si è comunque verificato anche un episodio positivo, infatti Amedeo Goria ha saputo che la figlia Guenda si sposerà. Poi l’ex marito di Maria Teresa Ruta è stato però costretto ad abbandonare il reality show. Ma a far rumore è stata la lite tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro, che è avvenuta però dopo i saluti del conduttore televisivo. Intanto, la concorrente Jo Squillo ha annunciato lo sciopero della fame: “A Questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Puntata del ‘GF Vip 6’ molto elettrizzante quella di venerdì 15 ottobre, con situazioni al limite. E anche dopo lacon Alfonso Signorini gli animi non si sono calmati. Si è comunque verificato anche un episodio positivo, infatti Amedeo Goria ha saputo che la figlia Guenda si sposerà. Poi l’ex marito di Maria Teresa Ruta è stato però costretto ad abbandonare il reality show. Ma a far rumore è stata la lite traFico e Manila Nazzaro, che è avvenuta però dopo i saluti del conduttore televisivo. Intanto, la concorrente Jo Squillo ha annunciato lo sciopero della fame: “Apunto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle ...

Advertising

VanityFairIt : L'attrice, cui è stato fatto recapitare un Tapiro in seguito alla separazione da Max Allegri, ha ringraziato i fan… - AlexEsse6 : @borghi_claudio Quindi, se non ho capito male, il #buffone, che questo #greenpass lo ha pure votato, lascerebbe com… - Speedal1970 : RT @LucioMalan: “Complotto! Tradimento! I vaccinati si preoccupano anche dei diritti dei non vaccinati! Dove andremo a finire di questo pas… - CarloRuggeri9 : @don_bastiano87 Ho giurato fedeltà alla costituzione e rispetto i suoi principi e le leggi ad essa legate. Con qual… - Azzurra______ : Ma dai, è una scena imbarazzante, vedere questo gruppo di donne-adolescenti a cospetto del boss Raffaella che ascol… -