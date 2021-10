No Green pass di nuovo in piazza a Milano e Torino, sit in improvvisato a Roma (Di sabato 16 ottobre 2021) No Green pass di nuovo in piazza. A Milano il corteo non autorizzato ha iniziato a muoversi con obiettivo la sede della Rai in corso Sempione. Il corteo sfila con tanto di fumogeni per le vie del centro, in testa lo stesso striscione del presidio di ieri: “Solidali non con la Cgil ma con i portuali”. Alla manifestazione striscioni contro i sindacati e contro il governo. A Torino momenti di tensione questo pomeriggio in piazza Castello. A scaldare il clima tra i manifestanti l’intervento dal palco di una esponente del movimento anarchico torinese che, facendo riferimento ai fatti accaduti sabato scorso a Roma, ha espresso solidarietà a quanti sono stati coinvolti negli scontri e detto “non facciamoci strumentalizzare dalle destre”. Tanto è bastato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Nodiin. Ail corteo non autorizzato ha iniziato a muoversi con obiettivo la sede della Rai in corso Sempione. Il corteo sfila con tanto di fumogeni per le vie del centro, in testa lo stesso striscione del presidio di ieri: “Solidali non con la Cgil ma con i portuali”. Alla manifestazione striscioni contro i sindacati e contro il governo. Amomenti di tensione questo pomeriggio inCastello. A scaldare il clima tra i manifestanti l’intervento dal palco di una esponente del movimento anarchico torinese che, facendo riferimento ai fatti accaduti sabato scorso a, ha espresso solidarietà a quanti sono stati coinvolti negli scontri e detto “non facciamoci strumentalizzare dalle destre”. Tanto è bastato ...

