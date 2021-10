Mourinho: «Non è sfida con Allegri, c'è rispetto e stima» (Di sabato 16 ottobre 2021) “Non è la sfida tra me e Max, è una gara tra Juve e Roma. In passato c’è stato Juve-Manchester e Inter-Cagliari. Avrò piacere di salutarlo prima e dopo la partita”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Juventus a proposito del rapporto con Allegri. “C’è rispetto e stima, ci siamo incontrati tante volte durante le riunioni di Uefa in questi anni – ha proseguito – Non posso dire che sia una grande amicizia perché i contatti non sono tanti, ma a me piace Max come persona. Abbiamo un buon rapporto, sarà un piacere stare con lui. Sono felice sia tornato a lavorare”. Leggi su footdata (Di sabato 16 ottobre 2021) “Non è latra me e Max, è una gara tra Juve e Roma. In passato c’è stato Juve-Manchester e Inter-Cagliari. Avrò piacere di salutarlo prima e dopo la partita”. Lo ha detto il tecnico della Roma Joséin conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Juventus a proposito del rapporto con. “C’è, ci siamo incontrati tante volte durante le riunioni di Uefa in questi anni – ha proseguito – Non posso dire che sia una grande amicizia perché i contatti non sono tanti, ma a me piace Max come persona. Abbiamo un buon rapporto, sarà un piacere stare con lui. Sono felice sia tornato a lavorare”.

Advertising

CoreRomanista : #Mourinho: 'Quando dico che non voglio perdere la nostra identità di gioco non vuol dire che voglio regalare alla… - CheccoCasano : RT @ReteSport: ?? #Mourinho alla vigilia di #JuveRoma: '#Abraham ok ma decideremo domani, #Vina ci sarà. Grandi differenze con la Juve, ma n… - mar_aie : RT @augustociardi75: Ci chiamano risultati perché grazie a dio qualcosa abbiamo vinto. Non si può chiamare risultatista chi non ha mai vint… - CoreRomanista : #Mourinho: 'Noi prepariamo la partita per noi e per il nostro futuro, più che per l'ossessione per la partita di do… - coma_girl : Mourinho che fa il vago sugli arbitri me pare me quando ho incontrato la nuova donna del mio ex e ho sventagliato u… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Non Mourinho: 'Abraham ancora in dubbio, con Allegri grande rispetto' Va bene così, sono nel calcio da tanti anni e non è un dramma . Mourinho: "Villar è convocato, in attacco siamo completi" Sulla domanda riguardo lo scarso impiego di Villar il tecnico portoghese ...

Mou: 'Abraham? Migliora, verrà con noi per la Juve. Poi vedremo...' "Abraham migliora, domani verrà con noi e vedremo". Così il tecnico giallorosso José Mourinho ha risposto - durante la conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium ... Mou non si è ...

Allegri: "Ambra? Non parlo della vita privata. Con Mourinho non ho rapporto" la Repubblica Roma, Mourinho: “Abraham sta meglio, la Juventus lotterà per lo Scudetto” Conferenza stampa di vigilia per il tecnico della Roma, José Mourinho, in vista del big match di domani sera contro la Juventus ...

Roma: Mourinho, 'C'è differenza con Juve, ma voglio personalità' "Siamo in crescita e per me è importante una determinata identità, non voglio giocare in maniera diversa rispetto a quello che sappiamo fare". Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con la ...

Va bene così, sono nel calcio da tanti anni eè un dramma .: "Villar è convocato, in attacco siamo completi" Sulla domanda riguardo lo scarso impiego di Villar il tecnico portoghese ..."Abraham migliora, domani verrà con noi e vedremo". Così il tecnico giallorosso Joséha risposto - durante la conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium ... Mousi è ...Conferenza stampa di vigilia per il tecnico della Roma, José Mourinho, in vista del big match di domani sera contro la Juventus ..."Siamo in crescita e per me è importante una determinata identità, non voglio giocare in maniera diversa rispetto a quello che sappiamo fare". Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con la ...