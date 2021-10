Live Lazio-Inter 1-1 | Immobile pareggia su rigore

(Di sabato 16 ottobre 2021)in campo per i tre punti ma anche per un po' di emozioni. Quelle che Simone Inzaghi rivivrà sul terreno dello Stadio Olimpico dove è atteso dai suoi ex tifosi, che lo...

Allo stadio Olimpico, il match valido per l'8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Allo stadio 'Olimpico', Lazio e Inter si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Lazio Inter 0 - 1 MOVIOLA 1 Si parte ... DIRETTA LAZIO INTER (RISULTATO 0 - 1): HANDANOVIC DICE NO A BASIC Al 24 Lazio molto vicina al pareggio con una gran botta di Toma Basic che impegna severamente Handanovic, bravo a scendere rapidamente ...