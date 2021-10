Lazio, parla Patric! Il difensore spiega l’episodio tra Luiz e Correa (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel post partita di Lazio – Inter Patric è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il difensore spagnolo ha parlato dell’episodio tra Luiz Felipe e Correa, queste le sue dichiarazioni: “Mi dispiace per la squalifica di Luiz Felipe. Lui e Correa sono migliori amici, anche con me, andiamo in vacanza insieme. Hanno sbagliato sia Luiz che Tucu, Felipe doveva capire il momento. L’Inter aveva perso doveva andare più calmo, ma il Tucu ha frainteso. L’espulsione però non c’è, perché è un episodio da amici, non c’è cattiveria”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel post partita di– Inter Patric è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ilspagnolo hato deltraFelipe e, queste le sue dichiarazioni: “Mi dispiace per la squalifica diFelipe. Lui esono migliori amici, anche con me, andiamo in vacanza insieme. Hanno sbagliato siache Tucu, Felipe doveva capire il momento. L’Inter aveva perso doveva andare più calmo, ma il Tucu ha frainteso. L’espulsione però non c’è, perché è un episodio da amici, non c’è cattiveria”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

